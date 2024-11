Gravidanzaonline.it - Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la gaffe di Venditti svela il nome del bebè in arrivo

Una involontariadi Antonelloa Domenica In ha tolto l’effetto sorpresa ai fan di, curiosi di conoscere ilche il cantante e la compagnaDiavrebbero dato al figlio presto in.La coppia, finora, aveva infattito solo l’iniziale del, E., e gli ammiratori del cantautore romano avevano subito ipotizzato che ilpotesse coincidere con quello di un suo caro amico scomparso tempo fa; ma nel salotto di Mara Venier ci ha pensatoa “spoilerare” tutto, rivelando che il bambino si chiamerà Enea. News "Se avrà la mente per aria saprò da chi ha preso" la lettera diper il figlio inDopo l'annuncio di gravidanza,ha condiviso su Instagram una bellissima lettera dedicata ai fan e al figlio in