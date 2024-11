Lanazione.it - Ucciso per aiutare i feriti. Vede lo schianto, scende per i soccorsi e viene investito davanti alla moglie

Arezzo, 19 novembre 2024 – È statomentre cercava di soccorrere due ragazze ferite. Così è morto un aretino di 84 anni: era sordomuto e non ha sentito l’arrivo dell’auto che l’ha colpito. Ha perso la vitagli occhi della. È accaduto lungo la Grosseto Fano, all’imbocco della superstrada che da San Zeno porta in Valdichiana, fino a Monte San Savino. L’anziano si era accostato sulla destra, a pochi chilometri dall’uscita della E78, nei pressi del curvone che poi si immette sulla statale. Lo aveva fatto perchè l’autoa lui era carambolata fuori dcarreggiata: era andata a finire fuori strada, aveva attraversato l’altra corsia ed era finita sul fosso, nella direzione opposta. Una dinamica “spettacolare“ che ha mandato all’ospedale due persone. Si tratta di due giovani ragazze: una 23enne e una 18enne, entrambe trasferite al San Donato di Arezzo in codice giallo.