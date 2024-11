Gaeta.it - The Fall Guy: il nuovo film di David Leitch che celebra gli stuntman di Hollywood

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La nuova pellicola “TheGuy”, diretta dae interpretata da Ryan Gosling ed Emily Blunt, è ora disponibile su Sky e NOWTV. Questoè una rivisitazione dell’iconica serie televisiva degli anni ’80, “Professione pericolo”, e offre uno sguardo intrigante e avvincente sulla vita degli. Tra azione mozzafiato e momenti comici, scopriamo più dettagli su questa avventura cinematografica.La trama di TheGuy: un’avventura fra rischio e risate“TheGuy” segue le disavventure di Colt Seavers, unoche lavora per l’affermato attore d’azione Tom Ryder. Colt, fidanzato con Jody, la regista emergente del, decide di abbandonare la sua carriera dopo un grave incidente sul set, del quale si sente responsabile. Questo evento lo spinge a cambiare completamente vita, lasciandosi alle spalle sia la sua carriera che la relazione con Jody, per dedicarsi a un lavoro più tranquillo come parcheggiatore.