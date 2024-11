Ilrestodelcarlino.it - Successo Under 17 contro la Reggiana

Il campionato Primavera 1 ha osservato un turno di riposo, l’18 del Cesena non ha giocato poichè il match con l’Inter è stato spostato al 27 novembre (alle 11.15). Questa la classifica del campionato18: Cesena 27*, Torino 25, Genoa 21, Roma 20*, Inter 18*, Parma 18, Empoli 17, Atalanta 14*, Sassuolo 14*, Lecce 14, Lazio 14*, Bologna 13, Monza 9*, Hellas Verona 9, Cagliari 8**, Fiorentina 7, Sampdoria 7, Milan 3*. (*una gara in meno/**due gare in meno). L’17 ha, invece, vinto il derby con lache si è chiuso 1-0. Il Cesena è così sceso in campo: Giunti, Zaghini, Marini, Giunchi, Cavalletti (42’st Gutanu), Casadei T., Cenerelli (42’st Venturini), Casadei E. (28’st Cimatti), Scapoli (28’st Moretti), Poletti (14’st Frisoni), Ricci (14’st Da Rugna). All: Tamburini. Rete: 29’st Moretti (C).