Strigliata di Paolo Bonolis al figlio dopo Ballando | parla Sonia Bruganelli

Sabato scorso Davideè stato aCon le Stelle, dove ha confessato di aver sofferto moltouna delusione d’amore: “Ho provato un dolore veramente tosto, non stavo bene. Questo per una brutta delusione d’amore. L’unico momento dove trovavo la serenità era quando stavo con mia mamma. Avevo bisogno di confidarmi con lei, avevo bisogno di un suo abbraccio, dei suoi consigli. Questo mi ha aiutato a superare questo periodo e ora siamo qui insieme“. E proprio per le sue confidenze fatte davanti a tre milioni e mezzo di telespettatori, pare che Davide si sia preso una mezzadal papà. A rivelarlo è stataa La Vita in Diretta.dial.Ieri pomeriggio laospite da Alberto Matano ha rivelato chenon era proprio d’accordo sul coinvolgimento di Davide aCon le Stelle.