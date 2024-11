Stash dei The Kolors lascia che gli diano tre anni in meno della sua età Oggi ne ha 38 non 35 Fa begli utili cantando ma perde con lo street food

Leggi su Open.online

Antonio Fiordispino, il front man del gruppo Theche in arte ha preso il nome di, perhato circolare una leggenda sulla sua età. Tutti i media hanno infatti festeggiato nel 2019 il suo trentesimo compleanno. E così ogni anno successivo: nato a Caserta il 7 luglio, anche quest’anno tutti hanno festeggiato il suo compleanno. Tribuna d’onore sul CorriereSera che quel giorno titolava «dei Thecompie 35», e sotto spiegava: «Il cantautore – vero nome AntonioFiordispino – è nato a Caserta il 7 luglio 1989». Il giorno di nascita è giusto. L’anno però no:è infatti nato nel 1986, e quindi ha 3in più di quel che risulta praticamente ovunque, salvo che nel commissariato di polizia dove ha dovuto presentare la sua carta di identità l’altro giorno denunciando di essere stato derubato dello zaino con dentro orologi preziosi che stava portando in banca per tenerli al sicuro.