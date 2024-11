Strumentipolitici.it - Sgambetto a Trump e ultima provocazione alla Russia: Biden il semi-incapacitato dà l’okay ai missili a lungo raggio

Con tutta evidenza Joevuole lasciare una patata il più bollente possibile sia al successoreche al presidente russo Putin. La sua autorizzazione all’uso deida parte di Kiev arriva quando ormai il sipario su di lui stava quasi per scendere. In questo modo rende le cose difficili a chi già parlava di negoziati e sperava di trovare un modo per dialogare.Un copione già vistoIl semaforo verde aiè la ripetizione di un triste copione del teatrino ucro-americano. Avevamo già assistito diverse voltesceneggiata delle armi potenti implorate da Zelensky, esaltate come risolutive, ma negate da, che poi ne parlava con gli alleati europei, le rifiutava ancora, e infine le concedeva. È avvenuto coi razzi HIMARS, coi carri pesanti Abrams, coi caccia da combattimento F-16.