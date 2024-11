Ilrestodelcarlino.it - "Servono più volontari per i vigili del fuoco"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

All’inizio del periodo più freddo dell’anno, con l’aumento dell’utilizzo di legna e/o pellet da riscaldamento a causa dei costi energetici e dei carburanti, diventano frequenti i casi di principio di incendio da canne fumarie maltenute o da guasti di stufe. Già diversi gli interventi deidelin Appennino che dimostrano quanto sia indispensabile avere i servizi sui territori, in questo caso idel. Da 12 anni a capo del distaccamentoo dell’alto Frignano (Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato) con sede a Pievepelago il caposquadradelè Gabriele Nizzi di Fiumalbo. Da lui alcuni consigli sulla sicurezza delle abitazioni in questo periodo. "Sono purtroppo frequenti i casi di incendi provocati da canne fumarie maltenute. O soprattutto in certi casi con nidi di calabroni o vespe che ostruiscono la canna.