Lanazione.it - Scuole chiuse in Toscana per allerta arancione, l’elenco dei Comuni

Firenze, 19 novembre 2024 – A causa dellaper vento forte e mareggiate emanata per la giornata di mercoledì 20 novembre, sono scattate le disposizioni di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. Ecco dunque dove restanoleindomani, mercoledì 20 novembre. Qua sottodei: I nuovi banchi singoli acquistati dal liceo scientifico statale ''Isacco Newton'' e necessari per rispettare le direttive decise dal governo per combattere la diffusione del coronavirus in vista del nuovo anno scolastico, Roma 25 agoso 2020. ANSA/FABIO FRUSTACI Provincia di Livorno - Cecina - Portoferraio A Livornoaperte, ma il sindaco Luca Salvetti ha disposto la chiusura di tutti i parchi pubblici, i cimiteri, il canile comunale. Notizia in aggiornamento