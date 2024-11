.com - Rete mobile: Vodafone domina il report Opensignal 2024

Ilanalizza l’esperienza dellain Italia, rivelando checontinua a guidare il settore, vincendo 8 premi su 15. Tra i successi, spiccano il premio per l’Esperienza di Affidabilità e la condivisione del riconoscimento per l’Esperienza Video con Iliad. Quest’ultima si distingue per l’Esperienza di Gioco e la Disponibilità 5G, mentre WindTre primeggia nella Disponibilità 5G.Parallelamente, il mercato vede potenziali cambiamenti con la possibile fusione traItalia e Fastweb, attualmente sotto esame da parte dell’AGCM. Questi sviluppi potrebbero ridefinire la concorrenza del settore nei prossimi anni.Broadband Reliability Experience: qual è il miglior operatore in Italia?incontrastatoNelsi afferma come l’operatore più performante in Italia, vincendo otto premi su quindici.