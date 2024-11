Iltempo.it - Regionali 2024, due lezioni dal verdetto delle urne

Non erano Swing States. L'Emilia perché è il feudo rosso per eccellenza, l'Umbria perché l'eccezione era capitata nelle scorse e, quando la Lega di Salvini veleggiava a ben altre percentuali. Ma la vittoria del centrosinistra ci dice due cose: la prima è che non deve festeggiare solo il Pd (perché Conte ha poco da brindare), né solo la coppia vincente Michele De Pascale e Stefania Proietti. Deve festeggiare anche il centrodestra in un certo senso: i progressisti hanno fatto progressi,riassaporando la democrazia, la stessa che ha gustato Bucci in Liguria e Trump in America, la regola, benché semivuote. La regola che ci dice dove è il luogo della contesa, dove nasce la delega del popolo a chi lo governa. Era da troppo tempo che, a parti invertite, sembrava che la democrazia funzionasse a senso unico.