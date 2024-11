Ilrestodelcarlino.it - Recanatese, così fa male. Ma la prestazione resta positiva

In questo disgraziatissimo avvio di stagione, contrassegnato da gravi infortuni in serie, direzioni arbitrali, ad essere teneri, censurabili e da massicce dosi di cattiva sorte mancava, alla, solo la "perla" di farsi raggiungere subendo due reti in tre minuti, in pieno recupero. Scherzando ma non troppo, si potrebbe dire che ora il quadro è completo, ma francamente rialzarsi ogni volta mette a durissima prova anche i più. resilienti. Premesso che la prova complessiva di un collettivo che più giovane non si potrebbe è stata ottima, anzi eccellente se facciamo riferimento ai primi 45 minuti della ripresa, è chiaro che ogni considerazione non può non partire dall’analisi di quanto avvenuto nelle ultime convulse fasi che hanno mandato all’aria una vittoria che si stava costruendo con sudore, ma che appariva assolutamente legittima.