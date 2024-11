Ilfattoquotidiano.it - “Paolo Bonolis ha rimproverato nostro figlio Davide, non avrebbe voluto che lo facesse”: parla Sonia Bruganelli

“Si è preso anche una piccola strigliatina dal papà”: cosìospite de La Vita in Diretta ha commentato il ballo che ha fatto assieme a suo, durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Stando alle parole di, papànongradito moltissimo la partecipazione del primogenito allo show di Milly Carlucci: “ha detto una cosa che si è sentito di dire e effettivamente non è facile dichiarare di aver sofferto, di aver patito questo abbandono (è stato lasciato, ndr).non l’ha sgridato, però lui fa parte di un’altra generazione, quindi è cresciuto con l’idea che un maschio di vent’anni non debba mostrarsi così”. La ex moglie del conduttore ora concorrente di Ballando e sta facendore di sé per il suo rapporto non certo idilliaco con la giuria.