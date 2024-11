Ilfogliettone.it - Oroscopo del 20 novembre 2024

Ecco le previsioni astrologiche per il 20.? Ariete (21/3 – 20/4)Una giornata senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo, vi sentirete come un fiume in piena, ma questo non influenzerà il vostro pragmatismo. Le finanze saranno favorevoli, permettendovi di realizzare migliorie per la casa senza sforare il budget.? Toro (21/4 – 20/5)Con la Luna in Cancro in sestile a Urano, gestirete abilmente questioni domestiche e familiari. È un buon momento per completare progetti in sospeso e dedicarsi ad acquisti per la casa o cene con amici.? Gemelli (21/5 – 21/6)Attenzione alle nuove opportunità economiche. Oggi avrete ottime prospettive da cogliere al volo. Ricordate che ciò che otterrete dovrà essere guadagnato, ma con astuzia potrete avere successo. ? Cancro (22/6 – 22/7)In casa, prendete decisioni importanti e fate progetti con l’aiuto degli amici.