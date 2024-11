Ilrestodelcarlino.it - "No al biometano e alle trivelle: sono dannosi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La società Aleanna Italia spa ha recentemente presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una nuova istanza di concessione di coltivazione nella Vdel Mezzano. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di coltivazione di gas metano e posa metanodotto di collegamento, tra i territori di Ostellato e Comacchio. Sul sito ministeriale, è stato pubblicato l’avviso pubblico dell’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Sulla richiesta di una nuova autorizzazione per un impianto di coltivazione di idrocarburi a Ostellato la posizione dell’assessore comunale di Comacchio Antonio Cardi è chiarissima: "Un ‘no’ secco, senza se e senza ma. Gli effetti nefasti dellein terraferma sulla subsidenza dei suoliun dato oggettivo e non più discutibile".