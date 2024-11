Gaeta.it - Misure anti-smog in Lombardia: il superamento dei limiti su Pm10 apre il dibattito

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La, una delle regioni più industrializzate e popolate d’Italia, si trova nuovamente a fare i conti con l’inquinamento atmosferico. Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova hanno attivatoa causa del, per il quarto giorno consecutivo, dei valori limite giornalieri relativi alle particelle in sospensione. Questenon solo mirano a tutelare la salute pubblica, ma anche a stimolare una riflessione più ampia sulle politiche di sostenibilità ambientale nella regione.Il contesto dell’inquinamento atmosferico inL’inquinamento da particolatoè un problema noto per la. Si tratta di particelle di dimensioni inferiori a 10 micrometri, che possono penetrare nel sistema respiratorio umano e causare gravi problemi di salute.