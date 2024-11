Ilgiorno.it - Milano, grande jazz con Tullio De Piscopo, Enrico Intra e Marco Vagg

, 19 novembre 2024 - Appuntamento con il, sabato 23 novembre, nell'nell’auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di. Un concerto d’eccezione che chiude la prima parte della XXX edizione dell’Atelier Musicale, la rassegna organizzata dall’associazione culturale "Secondo Maggio" in bilico trae classica contemporanea. Di scena due protagonisti della storia e dell'attualità delitaliano ed europeo,Deed, insieme a uno dei contrabbassisti più colti ed espressivi del panorama attuale,i. Il titolo del concerto "1.2.3: Solo, Duo, Trio" descrive come il trio si presenterà al pubblico, in duetti e momenti in solo, creando un caleidoscopio sonoro che si allontana dalla logica del classico piano trio. Brani originali, ma soprattutto momenti di libera improvvisazione, nel qualee Deriprendono, per così dire, un discorso cominciato negli anni Settanta, quandovolle nel suo gruppo un giovane e talentuoso batterista proveniente da Napoli e con lui incise uno degli album più significativi del periodo.