Sport.quotidiano.net - Marconi torna a brillare. È l’arma in più dell’Alcione

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è un nome che continua a risuonare nei campi di calcio italiani, un attaccante che ha saputo costruirsi una carriera solida e decisiva, capace di segnare quando conta di più. Parliamo di Michele, un bomber che ha attraversato le categorie con classe, lasciando il segno in ogni tappa del suo cammino. Dall’esordio in Serie A con la maglia dell’Atalanta, alle numerose stagioni in Serie B, dove nel campionato 2019/20 ha messo a segno 15 gol in 30 partite coi colori del Pisa, fino all’approdo in “orange“ a fine agosto. Con la magliadurante questa stagione ha consolidato la sua posizione nel panorama calcistico, confermandosi una certezza davanti alla porta e un esempio per i compagni. Il suo ultimo gol, in trasferta contro la Pergolettese, è stato il terzo in questa stagione con la maglia “orange“ ma, come accaduto in altre occasioni, il suo sigillo non è stato solo un numero sul tabellino.