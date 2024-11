Iltempo.it - L'Emilia resta rossa. De Pascale l'anti-Schlein: piace ai riformisti più di Elly

Alla fine, contrariamente alle attese, è 2-0 per il centrosinistra. Se alla vigilia l'Romagna, per il centrodestra, era parsa inespugnabile, favorevoli erano le percezioni sull'Umbria, 5,15% che invece torna alla sinistra. All'ora di cena, quando inRomagna tutte le sezioni erano state scrutinate, il sindaco di Ravenna Michele deha vinto con il 56,7%, mentre la civica scelta dal centrodestra per guidare la coalizione, Elena Ugolini, era al 40. In Umbria, invece, quando mancano poco più di 350 sezioni, Stefania Proietti (sindaco di Assisi, esponente civico) del campo largo del centrosinistra si attesta sul 51,2. Donatella Tesei, esponente della Lega e presidente uscente, si ferma al 46,1. Un risultato, quello dell' Umbria, che alla diffusione dei primi exit poll vedeva un testa a testa in perfetta parità, man mano che le proiezioni (sui dati veri) venivano calcolate il dato di Proietti si rafforzava.