L’Ape distrutta, il camion ribaltato in strada. Incidente mortale a Nazzano, chi era la vittima

Carrara, 19 novembre 2024 – È morto il conducente delporter che nel pomeriggio si è schiantato contro unportacontainer a, nelle vicinanze della ex cementeria. Si tratta di Maximiliano Lombardi, 49 anni di origini fiorentine. Ancora sconosciute le cause del terribile impatto. Sarà il magistrato a decidere se ordinare l’autopsia sul corpo per capire se l’uomo possa aver avuto un malore durante la guida. Un urto violentissimo, quello che tecnicamente si chiama frontale, che ha piegato le lamiere delintrappolando il conducente, deceduto dopo l’impatto. Ancora sotto choc ilista alla guida del tir, che nell’urto ha perso il controllo del mezzo ribaltando il motocarro sull’asfalto. Il frontale ha letteralmente terrorizzato i numerosi automobilisti che si trovavano sull’Aurelia al momento dello schianto.