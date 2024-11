Gamberorosso.it - La pasta alla mugnaia conquista la Germania. La storia di una ragazza tedesca folgorata dalla pasta fatta in casa

Una, un’italiana e un’americana entrano in un ristorante. Non è l’inizio di una barzelletta, bensì l’esordio dellad’amore che ha portato laabruzzese a spopolare a Francoforte. Flavia vive inormai da quasi dieci anni e lo scorso luglio, come ogni estate, è tornata a Pescara, la sua terra d’origine (o “Heimat”, come direbbero i tedeschi). Stavolta, però, è partita insieme a Muriel, un'amica del posto, e Kyle, madre americana e padre tedesco. Giunte in Italia, da buongustaie quali sono, si sono dedicate gioiosamente anche al buon cibo tipico. E così una sera a cena nella trattoria “Margherita in Centro" assaggiano per la prima volta la, restandone folgorate, soprattutto Muriel. Piatto tipico della zona di Elice, laè una sorta di tagliatella molto spessa e dforma irregolare realizzata imndo acqua, farina e un pizzico di sale, e solitamente condita con un ragù piuttosto corposo.