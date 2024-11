Ilgiorno.it - La Fabbrica del Cioccolato. Rizzi come Willy Wonka

Leggi su Ilgiorno.it

Non ci sarà, d’accordo, ma ladeldi Enricopromette un’esperienza immersiva di tutto rispetto, per gli amanti del cacao e per i semplici curiosi. Sarà inaugurato il 6 dicembre, il museo/negozio voluto dal noto pasticcere milanese in via Gian Giacomo Mora 18, all’interno di un’antica scuderia di fine Settecento. Una location elegante e suggestiva per un progetto ambizioso, quello di dar vita a un laboratorio artigianale d’eccellenza, basato sulla filosofia del “bean to bar”, che sia allo stesso tempo un polo didattico, con visite guidate che raccontano le fasi di produzione dei. Dalle fave di cacao alla tavoletta. Bean to bar, appunto, cioè la creazione in loco partendo dal frutto. "In questo modo posso creare per ogniil mio profilo preferito - spiega- valorizzando il più possibile le caratteristiche della piantagione, della tipologia, del territorio.