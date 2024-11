Dilei.it - Jannik Sinner in crisi con Anna Kallinskaya, spunta l’ex Maria Braccini

In questi giorni il nome disembra essere sulla bocca di tutti, e non solo per la sua schiacciante vittoria alle Atp Finals 2024. Pare infatti che il tennista altoatesino stia passando un periodo disentimentale conKalinskaya, sua fidanzata e tennista russa che non è arrivata a Torino per tifare la sua dolce metà in una delle competizioni più importanti della stagione.Una serie di rumors danno ormai la storia per finita, e la presenza alla finale delle Atp di, ex storica di, non fa altro che accentuare i sospetti.avvistata alla partita diLa vita sentimentale dista accendendo la curiosità di molti: reduce dalla vittoria delle Atp Finals, il campione del tennis ha fatto sognare i fan durante la finale contro Taylor Fritz nonostante le voci su una sua presunta pausa di riflessione dal rapporto con la collega e compagnaKalinskaya.