Amica.it - Jacques e Gabriella di Monaco tra noia e smorfie al National Day 2024

Leggi su Amica.it

Il prossimo 10 dicembre compiranno 10 anni. Un anniversario importante, che conferma, però, un dato di fatto:disono ancora bambini. Nonostante l’età, però, dalle celebrazioni per ilDay, in programma oggi, 19 novembre, nel principato, arriva un’ulteriore conferma: sono sempre di più loro, e non i genitori, i protagonisti degli eventi ufficiali che coinvolgono la royal family monegasca.oscurano sempre di più Charlene e AlbertoForse è, questa, una scelta strategica della famiglia principesca. Confermata dalla foto pubblicata, oggi, sul profilo ufficiale di famiglia e che ritrae i gemelli, vestiti a festa, pronti a celebrare la Giornata nazionale.