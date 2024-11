Bergamonews.it - Il salone di bellezza appena inaugurato distrutto dal rogo: trovata una tanica

Rogno. Che la natura dell’incendio sia dolosa, è più di un sospetto. Come sospetto è il ritrovamento di unasulla quale sono in corso gli accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco, al lavoro per scoprire chi e perché potrebbe avere dato fuoco al centro estetico di via Nazionaledalle fiamme nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre a Rogno. Un centro estetico fresco di inaugurazione:un mese fa, il 19 ottobre.Degli arredi dorati e scintillanti non c’è più traccia. Andati in fumo, letteralmente. Come gli strumenti da lavoro, le lacche e i solventi che potrebbero avere a loro volta alimentato le fiamme. In attesa della relazione dei Vigili del fuoco, è probabile che i carabinieri della stazione di Costa Volpino e della compagnia di Clusone provino a capire se qualcuno era interessato a danneggiare l’attività, magari qualche concorrente.