Romadailynews.it - Il ritorno di “Aggiungi Un Posto A Tavola”, speciale 50 anni con Cuccarini e Scifoni

Leggi su Romadailynews.it

Cinquanta e non sentirli. “un” è uno dei musical più iconici e popolari della tradizione italiana, capolavoro della scuola firmata Garinei & Giovni, che incanta il pubblico di tutte le età con il racconto biblico e insieme dissacrante di una commedia musicale iconica che continua a farci sognare.Dal 29 novembre torna in scena al Teatro Brancaccio, diretto da Alessandro Longobardi, con Giove Lorellaspecial guest. Per le cinquanta candeline della commedia italiana più applaudita al mondo, Alessandro Longobardi e Viola Produzioni, nell’ambito del progetto“Cinquant’e non sentirli”, faranno del Teatro Brancaccio il cuore pulsante dei festeggiamenti. All’interno delle sale sarà allestita per il mese di dicembre e gennaio una mostra che ripercorrerà i cinquant’dello spettacolo tra video, fotografie, oggetti e le testimonianze degli eredi di quel magico gruppo artistico diretto da Garinei e Giovni.