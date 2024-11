Ilgiorno.it - Il magico Natale di Fausto Leali : "Fomidabili quei ricordi del passato. Tra balere e il mare visto a 15 anni"

"Ray Charles? Non è colpa mia se abbiamo la voce uguale". Dopo aver festeggiato il traguardo degli ottant’in quel crocevia di sogni, destini e canzoni che è Sanremo,si prepara a debuttare sotto l’albero con “Il mio”, prima raccolta di brani "che profumano di festa" della sua carriera, senza perdere un briciolo d’ironia. Così, un album storico della discografia di The Genius quale “The Spirit of Christmas” finisce col diventare un po’ il riferimento del progetto con coccarda che l’idolo di Nuvolento confeziona assieme al produttore Luca Chiaravalli spaziando da “Astro del ciel” a “Jingle Bell Rock”, dall’estasi un po’ malinconica dello Zucchero di “Così celeste” alla speranza visionaria del Lennon di “Happy Xmas (War is over)”. Un album "da ascoltare nei supermercati durante le feste", come dice lui, vagheggiato dietro alle finestre imbiancate di neve dell’iconografia classica.