Il Consiglio Ue approva i rapporti sulla Difesa che bocciano l’Europa

Laeuropea rimane all’ordine del giorno per le istituzioni comunitarie, forse un pò meno per le cancellerie del Vecchio continente. IlUe in formatohato la Coordinated annual defence review (Card) 2024, uno strumento nato nel 2017 per tenere traccia dei passi in avanti compiuti nell’ambito delle politiche di cooperazione in materia didei ventisette. La giornata ha visto anche l’zione da parte deldella Strategic reviewPesco (Permanent structured cooperation), lo strumento di cooperazione strutturata europea in materia di sicurezza e. Entrambi i documenti riconoscono la necessità di migliorare a livello industriale, acquistare insieme ed europeo e ridurre la dipendenza del Vecchio continente dall’esterno.Presente anche il ministro della, Guido Crosetto, che ha affrontato il tema delle spese militari congiunte e della loro centralità per raggiungere questi obiettivi: “Quando una nazione da sola non è in grado di garantire una spesa adeguata, viste le dimensioni degli altri attori internazionali, deve farlo in modo collettivo”.