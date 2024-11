Anteprima24.it - Ieri in Campania: esplode deposito illegale di fuochi d’artificio a Ercolano

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 18 novembre 2024. Avellino – Cresce la spesa media sostenuta dalle famiglie per i rifiuti (€329 nel 2024, con un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente) ma migliora anche la raccolta differenziata. Seppur con dieci anni di ritardo, finalmente nel 2022 si è superato l’obiettivo del 65% di rifiuti differenziati a livello nazionale: siamo al 65,2%, +1,2% rispetto al 2021. Al Sud si spende di più e si differenzia di meno, ma per la città di Avellino si registra una inversione di tendenza, anche rispetto agli altri capoluoghi campani. (LEGGI QUI)Benevento – Un grave incidente si è verificato lungo la provinciale Vitulanese, coinvolgendo una pattuglia della Guardia Forestale e una Fiat 500. L’impatto frontale, avvenuto nel territorio di Campoli del Monte Taburno, in un tratto già noto per l’intenso traffico, ha provocato gravi danni a entrambi i veicoli e reso necessario un intervento tempestivo dei soccorsi.