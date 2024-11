Calciomercato.it - Hamilton-Ferrari, no categorico: tifosi della Rossa delusi

Leggi su Calciomercato.it

Lewisguiderà lanella prossima stagione, ma arriva un noche spiazza iproprio primanuova esperienzaUn connubio che molti non si sarebbero mai aspettati di poter vedere con i propri occhi. Eppure, sarà così: Lewisguiderà lanella prossima stagione di Formula 1. Un annuncio arrivato già da diversi mesi, ma che ancora è difficile da credere con l’avvicinarsisua realizzazione. Nelle ultime ore, però, sono arrivate dichiarazioni che hanno lasciato l’amaro in bocca ai.Lewis, prossimo pilota(LaPresse) – Calciomercato.itI dubbi sull’unione trae laci sono. Da una parte il pilota più vincente nella storiaFormula 1 al pari di Schumacher, dall’altra la scuderia che ha reso leggenda proprio il tedesco e che non ha portato molta fortuna ai rivali di sempre.