Grecia-Italia oggi in tv | orario e diretta streaming qualificazioni Europei U19

Ecco tutte le informazioni relative all’, latv e lodi, match odierno valido per leagliU19 2025. Dopo la vittoria all’esordio contro il Montenegro, gli azzurrini del CT Alberto Bollini vogliono proseguire il buon momento e trovare altri tre punti, per mettere subito in chiaro le gerarchie del girone 8, in cui sono presenti anche Montenegro e Bosnia ed Erzegovina. Nella manifestazione continentale disputata questa estate, l’è stata eliminata in semifinale ai supplementari dai futuri campioni della Spagna.SEGUI IL LIVE, come seguire il matchLa partita andrà in scena alle ore 13.30 di martedì 19 novembre, ma per il momento non è prevista alcunatelevisiva, tantomeno in. Sportface.it seguirà l’evento incon un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.