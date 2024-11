Lanazione.it - Giulio il superlaureato: “Io, ’dottore’ otto volte per poter aiutare gli altri”

Leggi su Lanazione.it

Arcola (La Spezia), 19 novembre 2024 –lauree, ma l’ottava non sarà l’ultima. Un vero record perGallo, 58 anni arcolano, che ha conseguito nell’ateneo di Pisa, dove ormai è conosciuto, l’ottava laurea magistrale in storia dell’arte, con una tesi dal titolo ’Arte terapia e intelligenza artificiale nel processo di alfabetizzazione dei richiedenti asilo’. Un percorso professionale che inizia con arte e filosofia, e soprattutto dalla volontà digli, che è stata la molla iniziale: “Ho vissuto e lavorato molti anni in Africa – ha raccontato Gallo – medio oriente e sud est asiatico in progetti di cooperazione allo sviluppo, prima di iniziare dopo l’11 settembre il mio percorso di gallerista e critico d’arte supportato dai miei studi universitari”. Due lauree in storia, antropologia culturale e diritto islamico, due in filosofia e psicologia jihadista, magistrale in Scienze per la pace, trasformazione dei conflitti e cooperazione allo sviluppo, sul cyber terrorismo, per la quale ebbe l’accesso a documenti riservatissimi, ma non consultabile per 70 anni come dice il timbro Fbi sul frontespizio: “Una tesi secretata per sicurezza militare – ha raccontato – sono stato il primo in Italia nel 2016”.