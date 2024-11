Napolipiu.com - Genoa, via Gilardino: arriva Vieira. “Quel Napoli di Sarri mi stregò”

L’ex centrocampista francese prende il posto dell’allenatore italiano. Di Marzio conferma: “Accordo raggiunto”.Ilvolta pagina: Albertonon è più l’allenatore della squadra ligure. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club rossoblù ha già individuato il sostituto in Patrick.L’ex centrocampista della Juventus e dell’Arsenal torna così in Italia da allenatore, dopo le esperienze in panchina con New York City, Nizza e Crystal Palace. Un nome che in passato aveva già mostrato interesse per il calcio italiano, come dimostra la sua visita a Castel Volturno durante l’era.Proprio inl’occasione, il tecnico francese espresse parole di grande apprezzamento per il: “Che bella società”, commentò all’epoca. “Sono contento di aver potuto ammirare da vicino il loro modo di giocare e di allenarsi.