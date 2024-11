Lettera43.it - Flashmob degli studenti contro Valditara: «Ideologico è chi nega il patriarcato»

Lunedì sera, dopo le discusse parole del ministro Giuseppeche ha detto che il«è» e che l’aumento delle violenze sessuali è legato anche «all’immigrazione illegale» – pronunciate per di più all’inaugurazione della fondazione Giulia Cecchettin – la Retemedi ha organizzato undi risposta sotto il ministero dell’Istruzione a Roma. «è chiil, vogliamo educazione sessuo-affettiva in ogni scuola», si legge sullo striscione esposto dagli. «Le parole disono inaccettabili.re ilsignificare il carattere sistemico e strutturale della violenza di genere», dichiara Camilla Velotta della Retemedi. «Le vere dichiarazioni ideologiche sono quelle del ministro, che riesce are l’evidenza pur di sostenere tesi razziste e anti immigrazione.