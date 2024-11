Lanazione.it - Firenze, in scena Alice nel Paese delle Meraviglie e la Sirenetta

, 19 novembre 2024 - “nel” e “La” al Teatro Cartiere Carrara diper un fine settimana dedicato ai più piccoli. Sabato 23 novembre sbarca in riva all’Arno “In Wonderland - On Ice” (ore 15), magica reinterpretazione su ghiaccio del capolavoro fiabesco di Lewis Carroll. Stavolta i protagonisti calzano pattini e danno vita a una nuova avventura di, ora tredicenne, accompagnata dalle melodie del giovane compositore Alexey Galinski. Grazie a spettacolari proiezioni video, il pubblico viene immerso nel fantastico mondo di Wonderland, vivendo un’esperienza unica e coinvolgente. C'era una volta il Regno di Atlantica, che si estendeva per tutto il mondo sommerso. Così inizia “La- La voce dell'oceano”, il musical indomenica 24 novembre (doppio appuntamento, ore 15 e ore 18) sempre al Teatro Cartiere Carrara di: ispirata dalla favola di Hans Christian Andersen, Simona Paterniani (regista e autrice del libretto) ha riscritto la storia, arricchendola di personaggi divertenti e stravaganti.