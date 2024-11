Evasione fiscale | sequestro da 45 milioni nel Napoletano

Anteprima24.it - Evasione fiscale: sequestro da 4,5 milioni nel Napoletano

Tempo di lettura: 3 minutiUnpreventivo da oltre 4,5di euro è stato eseguito nelpere omessa dichiarazione Iva relativa a sei anni fiscali. Individuato anche un amministratore “testa di legno”, risultato all’oscuro di tutto in quanto – secondo quanto appurato dagli inquirenti – gli sarebbero state attribuite quote societarie attraverso l’intervento del fratello gemello, capace in questo modo di trarre in inganno anche il notaio che aveva certificato il passaggio di quote. È quello che hanno verificato gli uomini del gruppo di Torre Annunziata della Guardia di Finanza, che in questo ore stanno eseguendo il. Destinataria del provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina è la Mato Srl, società operante nel commercio all’ingrosso di tessuti con sede legale a Torre Annunziata (NA), insieme al rappresentante legale e all’amministratore di fatto.