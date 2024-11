Cityrumors.it - Dramma in autostrada, morta bimba di 9 anni: cosa è successo

Leggi su Cityrumors.it

Automobilisti sotto shock per la morte di una bambina mentre era in macchina con i propri genitori. I soccorsi immediati non sono serviti a nullaAveva salutato i piccoli amici e i parenti con la promessa di tornare il prima possibile e magari anche con delle buone notizie, ma il suo viaggio si è fermato in. Una bambina di novementre si trovava in auto con mamma e papà.indi 9(Ansa) – cityrumors.itUna tragedia che ha sconvolto non solo la cittadina dove la piccola era originaria, ma anche tutti gli automobilisti e le persone che si sono fermate a prestare aiuto in attesa dei soccorsi. Il personale medico è arrivato quasi subito anche se era oramai troppo tardi. Non è stato fatto altro che constatare il decesso della piccola.