Diablo IV anticipa i saldi!

È la stagione dei regali: arrivano ifestivi leggendari in anticipo. Questi sono già attivi e si potrà risparmiare fino al 50% suIV ed esplorare la nuova classe dello Spiritista con la prova gratuita. Un modo per connettere nuovamente i giocatori a Sanctuarium e per trovare nuovi eroi che siano in grado di proteggere il mondo dai demoni!Scopriamo insieme i dettagli degli sconti:IV: Vessel of Hatred – 25% di sconto sulle Standard Edition / Deluxe Edition / Ultimate Edition – Tutte le piattaformePacchetto Espansione diIV (Gioco base + l’espansione Vessel of Hatred) – 40% di sconto sui Pacchetti – Solo ConsoleIV – Standard Edition – 50% di sconto sul gioco base – Solo ConsoleInoltre, da oggi, e fino al 2 dicembre si potrà sperimentare di persona il potere della nuova classe di Vessel of Hatred, lo Spiritista, con una prova gratuita.