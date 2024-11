Datemi una pistola, voglio ammazzarmi!”, il dolore straziante del papà del 18enne morto nell’esplosione di Ercolano

Leggi su Dayitalianews.com

Sono giorni di lutto e di disperazione ad, dopo la tragica esplosione in un capannone di fuochi d’artificio che è costata la vita a tre giovani, un ragazzodi origini albanesi al suo primo giorno di lavoro e due sorelle gemelle, originarie a quanto pare di Marigliano.Ilinconsolabile del padre delIl padre del, quando ha saputo dell’esplosione, si è precipitato con la moglie e l’altro figlio in via Patacca 94, il luogo dove si è consumata la tragedia. Distrutto dal, ha detto in lacrime ai carabinieri: “una, misparare!”. Parole dettate dalla rabbia e dallo strazio di aver perso un figlio nel fiore degli anni in una circostanza così tragica.Da quanto emerso finora, la fabbrica dove si è verificata l’esplosione aveva aperto i battenti solo lo scorso weekend, in previsione delle festività natalizie.