Cuochi e parrucchieri in Polonia. Gli studenti di APF Valtellina protagonisti di un gemellaggio

Uncon la scuola di Dabrowa Gornicza per permettere uno scambio culturale e una crescita aglidei due istituti scolastici. APFha infatti recentemente avviato uncon la prestigiosa scuola polacca Zespole Szkól Muzycznych im di Dabrowa Gornicza, località nei pressi di Katowice. L’istituto polacco, che vanta oltre 1.500e due sedi, propone corsi in diversi ambiti professionali, caratteristiche che lo rendono affine ad APF, istituto professionale d’eccellenza della provincia di Sondrio, che ogni anno prepara numerosi giovani ad affrontare le sfide del mondo del lavoro nei settori della ristorazione, panificazione e pasticceria, benessere, edilizia, abbigliamento, allevamento e agricoltura. Per inaugurare il, due classi di APF, rispettivamente la 4ª di cucina e la 4ª di acconciatura entrambe della sede di Sondrio, sono state ospitate presso la scuola polacca, accompagnate dal responsabile area progetti e alta formazione dell’Istituto, Marco Cimino, e dai professori Gabriele Santelli, docente di cucina, e Barbara Baldini, docente di italiano e storia.