Gaeta.it - Cucina italiana al vertice: le nuove tendenze alimentari emergono tra le generazioni europee

Un recente sondaggio condotto dall'Organizzazione Mondiale dell'Avocado mette in evidenza i cambiamenti nei gusti culinari in Europa, rivelando che, sebbene ladetenga il primato nei cuori degli europei, c'è una crescita nei gusti verso cucine differenti e variegate, specialmente tra le. Mentre piatti classici come pasta e pizza rimangono popolari, gli europei stanno mostrando un crescente interesse per diversi stili di, compresi piatti mediterranei e specialità esotiche. In questo articolo analizzeremo le preferenzeemerse dal sondaggio e come essi riflettano i cambiamenti culturali attuali.Lacontinua a dominare le scelteIl sondaggio rivela che circa il 70% degli italiani considera lala propria preferita.