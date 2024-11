Quifinanza.it - Crescono i pagamenti Buy Now Pay Later, +133% nel secondo trimestre 2024

Leggi su Quifinanza.it

Il Buy Now Paycontinua a guadagnare terreno, con importi più che raddoppiati in due anni. Questo metodo di pagamento, che consente di acquistare subito e saldare in unmomento, sta vivendo una rapida espansione grazie al boom dell’e-commerce e alla sua semplicità d’uso. Neldel, gli importi finanziati tramite Bnpl hanno registrato un aumento del 133% rispetto al primodel 2022.Questi dati emergono da un recente report di Crif, che evidenzia la forte crescita di questa modalità di pagamento.Cos’è il Buy Now PayCome evidenzia la Banca d’Italia in un recente dossier, la crescente digitalizzazione nel settore finanziario e l’espansione dell’e-commerce hanno stimolato il rapido sviluppo del Buy Now Pay(Bnpl). Questo strumento di pagamento, nella sua versione tradizionale, consiste in un finanziamento a breve termine di importo limitato, che consente ai consumatori di suddividere il costo di un acquisto in più rate senza interessi.