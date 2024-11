Quotidiano.net - Confesercenti: 'Far west giganti del web', esposto all'Antitrust

"Ci sono enormi distorsioni nella concorrenza tradel web e imprese di vicinato", evidenzia la presidente di, Patrizia De Luise, che nella sua relazione all'assemblea annuale annuncia: "Abbiamo presentato unall'Autorità garante delle concorrenza e dei mercati, attendiamo una risposta". Denuncia "il fardel web", "vendite scontate in contrasto con le norme" e "abusi di posizione dominante" come "cambiamenti unilaterali delle condizioni di vendita per le terze parti". Un allarme lanciato mentre è in arrivo il Black Friday che "rischia di prosciugare il Natale dei negozi": verrà acquistato un terzo dei regali e sei acquisti su 10 saranno sul web, stima un sondaggio perdi Ipsos.