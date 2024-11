Gaeta.it - Bwh Hotels e Trenitalia: nasce una nuova partnership per un’esperienza di viaggio integrata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Bwhdiventa il primo gruppo alberghiero ufficiale partner del programma fedeltà CartaFreccia di, segnando un’importante evoluzione nel modo di vivere il. Questa alleanza consentirà ai soci di accumulare punti soggiornando in oltre 100 strutture Bwh sparse in tutta Italia, arricchendo così l’offerta per i viaggiatori e puntando adi soggiorno e trasporto sempre più.dettagli dellaLa collaborazione tra Bwhè stata presentata da Mario Alovisi, direttore marketing di, il quale ha sottolineato come questa intesa apra nuovi orizzonti per i soci del programma CartaFreccia. Soggiornando presso le strutture del gruppo, che include brand riconosciuti come World, Best Western e Sure Hotel, i clienti potranno non solo accumulare punti, ma anche sfruttare vantaggi esclusivi.