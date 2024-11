Lanazione.it - Bimbi prematuri, i racconti delle famiglie e gli incontri al San Jacopo di Pistoia

, 19 novembre 2024 – Anche quest’anno in occasione della giornata mondiale dellatà che ricorre il 17 novembre, il reparto di Pediatria dell’ospedale diha voluto dare il proprio contributo. Per tutta la settimana (17-24 novembre) l’ospedale Sansarà illuminato di viola (risultato dell’unione del rosa e del blu), colore simbolo dell’iniziativa. Inoltre il 20 novembre sarà organizzata - al piano terra, in una stanza dedicata - una seduta di massaggio infantile (“il tocco che nutre”) con le mamme e i neonati che hanno trascorso un periodo nella Patologia Neonatale. Tale iniziativa è portata avanti con passione e dedizione dalle infermiere Rachele Piga e Rachele Fabbro che gestiscono questo servizio che l’Asl Toscana Centro offre a tutti i neonati dimessi dalla Patologia Neonatale e che si svolge nei territori di Quarrata e di Pescia.