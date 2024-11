Tvpertutti.it - Beautiful, trame americane: Carter e Hope truffano i Forrester?

, laCreations sarà al centro di una contesa traWalton,Logan e i, come segnalano ledella soap opera di Canale 5. La nuova coppia, infatti, tesserà un abile intrigo per impadronirsi dell'azienda. Ricordiamo che, di recente, Steffy, dopo aver scoperto cheha messo gli occhi su suo marito Finn, le ha intimato di stare lontana dall'uomo e ha minacciato di cancellare lafor the future se lei avrebbe continuato a provare a sedurre Finn. Così, la figlia di Brooke, per timore di perdere la sua amatissima linea di moda, ha preso le distanze dal giovane medico e ha cercato di concentrarsi sul lavoro. Tuttavia, gli scarsi risultati delle vendite hanno spinto Steffy a meditare di chiudere lafor the Future.Accanto a, però, si è schierato, il quale ha iniziato a guardare con occhi diversi la giovane Logan, la quale ha dimostrato a Walton di ricambiare il suo interesse.