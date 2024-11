Oasport.it - Ambesi: “Il potenziale dell’Italia per Milano Cortina è alto, l’obiettivo è uno. Shiffrin favorita, ma Brignone…”

La stagione degli sport invernali sta progressivamente entrando nel vivo e prosegue il percorso di avvicinamentoverso i Giochi Olimpici casalinghi di2026. Si preannuncia un’edizione olimpica con tante carte da medaglia per i colori azzurri, potendo contare su nuovi talenti in rampa di lancio e su certezze granitiche come per esempio Federica Brignone nello sci alpino. Di questo e di molto altro si è parlato nel primo appuntamento di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali, visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo con ospite Massimiliano.“Siamo nel terzo anno del quadriennio olimpico. Ci sono comunque due stagioni piene che devono essere tenute in considerazione, quindi volendo oggi potremmo già dire quali obiettivi potrebbero essere raggiunti nei Giochi Olimpici.