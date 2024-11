Gaeta.it - Allerta meteo nelle Marche: venti forti e misure di sicurezza da domenica 20 novembre

Facebook WhatsAppTwitter La Protezione Civile delleha emesso un avviso diarancione per criticità di vento, valido per tutto il territorio regionale. Questa comunicazione è particolarmente rilevante poiché comprende anche un’gialla per mareggiate lungo la costa. Di fronte a questi eatmosferici avversi previsti per domani, il Comune di Ancona ha adottatostraordinarie per tutelare ladei cittadini e prevenire potenziali danni.Chiusura di spazi pubblici ad AnconaCon l’obiettivo di garantire ladei propri cittadini, il Comune di Ancona ha ordinato la chiusura di diverse aree pubbliche, comprendendo parchi, cimiteri, impianti sportivi e la famosa ruota panoramica di piazza Cavour. Questa decisione è stata presa in modo prevo, tenendo conto dell’intensità prevista deie delle implicazioni che questi possono avere sullapubblica.