Unlimitednews.it - Violenza di genere, Cecchettin “Migliaia di donne vivono nella paura”

ROMA (ITALPRESS) – “Mentre siamo quidiin tutto il mondo stanno vivendoe stanno subendo abusi, da quando è mancata Giulia sono state uccise 120solo in Italia, numeri inimmaginabili, non possiamo permetterci più di essere indifferenti”. Così Gino, in occasione della presentazione della “Fondazione Giulia”, alla Camera.sat/gtr (Fonte video: ufficio stampa Camera dei deputati)Unlimited News - Notizie dal mondo