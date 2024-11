Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2024 ore 09:15

DEL 18 NOVEMBREORE 09.05 FEDERICO ASCANIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE A TRATTIIN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA AURELIA E TRAFIUMICINO E APPIAMENTRE IN INTERNA CODE PER #INCIDENTE TRA CASILINA E ANAGNINASULLA SR155 RACCORDO DI FIUGGI, INCIDENTE AL KM 1+200 IN DIREZIONE FIUGGI. PRESTARE ATTENZIONECODE SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO VERSO IL RACCORDOSEMPRE CODE MA PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DA VIA TOGLIATTI VERSO IL CENTROE SEMPRE VERSO IL CENTRO TRAFFICATA LAFIUMICINO DAL RACCORDO ALLA COLOMBOSULLA COLOMBO CODE DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFDEDESULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA CODE DAL RACCORDO VERSO IL CENTROFEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral